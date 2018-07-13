Суд может отпустить Савченко

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 45422 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104365 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126164 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133574 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169893 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153626 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130474 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181820 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Суд может отпустить Савченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. До окончания срока содержания Надежды Савченко под стражей остается меньше пяти часов. Уже четвертый день подряд Шевченковский суд столицы не может рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ей меры пресечения, сообщает УНН.

Затягиванию судебного процесса способствовала применимая адвокатами практика отводов судей, прокуроров, неявка защитников Савченко в суд, и как следствие, их смена, предоставление дополнительного времени на ознакомление с материалами дела и прочее.

Несколько часов назад стало известно и о “минировании” Шевченковского суда. Полиция пыталась эвакуировать людей, в заседании был объявлен перерыв, но взрывчатку так и не нашли.

Ходатайство о продлении меры пресечения рассматривает следственный судья Владимир Бугиль, который сегодня утром дал новым адвокатам Савченко час на ознакомление с материалами дела, а потом — еще два.

Сторона обвинения уверена, что Савченко и ее адвокаты умышленно затягивают процесс, дабы их подзащитная оказалась на воле.

“Савченко сообщала о прибытии защитников до 13 часов и они не появились. Это затягивание процесса рассмотрения данного ходатайства”, — сказал прокурор.

Напомним, Савченко подозревается в организации теракта. Срок меры пресечения истекает сегодня, в пятницу 13 июля.

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