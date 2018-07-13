Суд может отпустить Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. До окончания срока содержания Надежды Савченко под стражей остается меньше пяти часов. Уже четвертый день подряд Шевченковский суд столицы не может рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении ей меры пресечения, сообщает УНН.
Затягиванию судебного процесса способствовала применимая адвокатами практика отводов судей, прокуроров, неявка защитников Савченко в суд, и как следствие, их смена, предоставление дополнительного времени на ознакомление с материалами дела и прочее.
Несколько часов назад стало известно и о “минировании” Шевченковского суда. Полиция пыталась эвакуировать людей, в заседании был объявлен перерыв, но взрывчатку так и не нашли.
Ходатайство о продлении меры пресечения рассматривает следственный судья Владимир Бугиль, который сегодня утром дал новым адвокатам Савченко час на ознакомление с материалами дела, а потом — еще два.
Сторона обвинения уверена, что Савченко и ее адвокаты умышленно затягивают процесс, дабы их подзащитная оказалась на воле.
“Савченко сообщала о прибытии защитников до 13 часов и они не появились. Это затягивание процесса рассмотрения данного ходатайства”, — сказал прокурор.
Напомним, Савченко подозревается в организации теракта. Срок меры пресечения истекает сегодня, в пятницу 13 июля.