Суд може відпустити Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. До закінчення строку тримання Надії Савченко під вартою залишається менше п'яти годин. Вже четвертий день поспіль Шевченківський суд столиці не може розглянути клопотання прокуратури про продовження їй запобіжного заходу, повідомляє УНН.
Затягуванню судового процесу сприяла застосовна адвокатами практика відводів суддів, прокурорів, неявка захисників Савченко в суд, і як наслідок, їх зміна, надання додаткового часу на ознайомлення з матеріалами справи та інше.
Кілька годин тому стало відомо і про "мінування" Шевченківського суду. Поліція намагалася евакуювати людей, в засіданні була оголошена перерва, але вибухівку так і не знайшли.
Клопотання про продовження запобіжного заходу розглядає слідчий суддя Володимир Бугіль, який сьогодні вранці дав новим адвокатам Савченко годину на ознайомлення з матеріалами справи, а потім - ще дві.
Сторона звинувачення впевнена, що Савченко і її адвокати навмисно затягують процес, щоб їх підзахисна опинилася на волі.
"Савченко повідомляла про прибуття захисників до 13 години і вони не з'явилися. Це затягування процесу розгляду даного клопотання", - сказав прокурор.
Нагадаємо, Савченко підозрюється в організації теракту. Термін запобіжного заходу закінчується сьогодні, в п'ятницю 13 липня.