Суд Греции не принял решение об экстрадиции турецких военных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Верховный суд Греции перенес на 26 января вынесение решения по вопросу экстрадиции восьми турецких военнослужащих, бежавших в Грецию после попытки переворота 15 июля 2016 года, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Судьи заявили, что пока не готовы рассмотреть указанное дело.
Две недели назад суды Греции нижних инстанций приняли три решения об отказе в экстрадиции военных в Турцию, и дело было передано на рассмотрение в Верховный суд страны.
Напомним, после попытки переворота в Турции выдали ордера более чем на 400 арестов.