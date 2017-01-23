Суд Греції не прийняв рішення щодо екстрадиції турецьких військових
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Верховний суд Греції переніс на 26 січня винесення рішення з питання екстрадиції вісьмох турецьких військовослужбовців, які втекли до Греції після спроби перевороту 15 липня 2016 року, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Судді заявили, що поки не готові розглянути зазначену справу.
Два тижні тому суди Греції нижніх інстанцій прийняли три рішення про відмову в екстрадиції військових до Туреччини, і справа була передана на розгляд до верховного суду країни.
Нагадаємо, після спроби перевороту в Туреччині видали ордери на більше 400 арештів.