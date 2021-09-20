Стрельба в университете Перми: детали массового убийства на данный момент

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Перми неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета, известно о наличии жертв, но на данный момент их количество не названо, по информации местных и федеральных российских СМИ — стрелок ликвидирован. УНН собрал известные к этому часу данные.

Детали

Как рассказали СМИ свидетели произошедшего, они видели мужчину в военной форме, стрелявшего из автомата. В пресс-службе университета сообщили, что стрельбу вели из травматического оружия.

Источники федеральных СМИ в службе скорой помощи сообщают о погибших и пострадавших в результате стрельбы. Telegram-канал “112” сообщил о пяти погибших и шести пострадавших. Baza пишет, что погибли четверо. Источники Meduza также сообщают о нескольких погибших. В самом вузе говорят о четырех пострадавших.

Позже стали появляться сообщения о восьми жертвах.

Телеканалы опубликовал кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа корпуса № 8.

По данным “112” и Baza, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.ru нашло в соцсетях пост от человека, который, предположительно, открыл стрельбу в университете. Запись появилась незадолго до начала стрельбы. Ее автор просит не считать происходящее терактом.

В университете отменили занятия из-за случившегося.

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