Стрельба в университете Перми: детали массового убийства на данный момент
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Перми неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета, известно о наличии жертв, но на данный момент их количество не названо, по информации местных и федеральных российских СМИ — стрелок ликвидирован. УНН собрал известные к этому часу данные.
Детали
Как рассказали СМИ свидетели произошедшего, они видели мужчину в военной форме, стрелявшего из автомата. В пресс-службе университета сообщили, что стрельбу вели из травматического оружия.
Источники федеральных СМИ в службе скорой помощи сообщают о погибших и пострадавших в результате стрельбы. Telegram-канал “112” сообщил о пяти погибших и шести пострадавших. Baza пишет, что погибли четверо. Источники Meduza также сообщают о нескольких погибших. В самом вузе говорят о четырех пострадавших.
Позже стали появляться сообщения о восьми жертвах.
Телеканалы опубликовал кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа корпуса № 8.
По данным “112” и Baza, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.ru нашло в соцсетях пост от человека, который, предположительно, открыл стрельбу в университете. Запись появилась незадолго до начала стрельбы. Ее автор просит не считать происходящее терактом.
В университете отменили занятия из-за случившегося.