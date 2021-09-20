Стрілянина в університеті Пермі: деталі масового вбивства наразі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Пермі невідомий відкрив стрілянину на території державного національного дослідницького університету, відомо про наявність жертв, але на даний момент їхня кількість не названа, за інформацією місцевих і федеральних російських ЗМІ — стрілок ліквідований. УНН зібрав відомі до цього часу дані.
Деталі
Як розповіли ЗМІ свідки події, вони бачили чоловіка у військовій формі, який стріляв з автомата. У пресслужбі університету повідомили, що стрілянину вели з травматичної зброї.
Джерела федеральних ЗМІ в службі швидкої допомоги повідомляють про загиблих і постраждалих в результаті стрілянини. Telegram-канал “112” повідомив про п’ять загиблих і шість постраждалих. Baza пише, що загинули четверо. Джерела Meduza також повідомляють про декількох загиблих. У самому вузі говорять про чотирьох постраждалих.
Пізніше стали з’являтися повідомлення про вісім жертв.
Телеканали опублікував кадри, на яких видно, як люди вистрибують з вікон другого поверху корпусу № 8.
За даними “112” і Baza, стрілянину відкрив 18-річний Тімур Бекмансуров. Видання 59.ru знайшло в соцмережах пост від людини, яка, імовірно, відкрила стрілянину в університеті. Запис з’явився незадовго до початку стрілянини. Його автор просить не вважати те, що відбувається терактом.
В університеті скасували заняття через події.