Прыгунья в воду принесла Украине десятую награду Юношеской Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Очередной день соревнований в олимпийском Буэнос-Айресе подарил спортивной Украины новые достижения и медали, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Наша представительница по прыжкам в воду София Лискун с результатом 406,10 получила серебряную награду на 10-метровой вышке.
Медаль спортсменки стала десятой наградой сборной Украины на III летних Юношеских Олимпийских играх-2018. На счету украинцев четыре “золотые”, три “серебряные” и три бронзовые медали.
Ранее медаль Украине принес пловец Денис Кесиль, который выиграл “серебро” на дистанции 200 м баттерфляем, а “бронзу” получила 15-летняя гимнастка Анастасия Бачинская в многоборье.
Добавим, что Юношеские Олимпийские игры продлятся до 18 октября.