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Прыгунья в высоту Левченко с рекордом Украины выиграла соревнования во Франции

Прыгунья в высоту Левченко с рекордом Украины выиграла соревнования во Франции

Киев  •  УНН

 • 6505 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Во французском городе Обонн состоялось триумфальное выступление Юлии Левченко и других украинских легкоатлеток на турнире международного класса, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Левченко сначала повторила личный рекорд по прыжкам в высоту в помещении (1,98 м), а затем со второй попытки преодолела высоту 2,00 м — новый молодежный рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд принадлежал Ярославе Магучих (1,99 м).

Результатом Левченко успехи украинок не ограничились. Ирина Геращенко после личного рекорда на чемпионате Украины в помещении (1,97 м) снова показала результат экстра-класса. С первой попытки прыгнув в высоту на 1,96 метров, она стала второй. Первую тройку замкнула Екатерина Табашник (1,90 м).

Оксана Окунева, которая из-за болезни была вынуждена пропустить чемпионат Украины, во Франции заняла четвертое место (1,85 м). Ярославе Магучих, не делала ставку на зимний сезон и вовсе недавно в Банска Быстрице была третьей с результатом 1,90 м, на этот раз ей не подчинились стартовые 1,85 м.

На дистанции 400 метров на голову сильнее соперниц была Татьяна Мельник. Она пересекла финишную линию первой, установив при этом новый личный рекорд — 52,87 с. Барьеристка Анна Рыжикова 400 метров преодолела третьей (53,14 с).

Отметим, что еще одна победа на счету Марины Бех-Романчук. В секторе для прыжков в длину в лучшей из попыток она показала 6,60 метров, а Анна Плотицина стала второй в беге на 60 метров с барьерами (8,04 с).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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