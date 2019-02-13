Стрибунка у висоту Левченко з рекордом України виграла змагання у Франції

Левченко спочатку повторила особистий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні (1,98 м), а після цього з другої спроби подолала висоту 2,00 м — новий молодіжний рекорд України у приміщенні. Попередній рекорд належав Ярославі Магучіх (1,99 м).

Результатом Левченко успіхи українок не обмежилися. Ірина Геращенко після особистого рекорду на чемпіонаті України у приміщенні (1,97 м) знову показала результат екстра-класу. З першої спроби стрибнувши у висоту на 1,96 метрів, вона стала другою. Першу трійку замкнула Катерина Табашник (1,90 м).

Оксана Окунєва, яка через хворобу була змушена пропустити чемпіонат України, у Франції посіла четверте місце (1,85 м). Ярославі Магучіх, яка не робила ставку на зимовий сезон і зовсім нещодавно у Банська Бистриці була третьою з результатом 1,90 м, цього разу їй не підкорилися стартові 1,85 м.

На дистанції 400 метрів на голову сильнішою від суперниць була Тетяна Мельник. Вона перетнула фінішну лінію першою, встановивши при цьому новий особистий рекорд — 52,87 с. Бар’єристка Анна Рижикова 400 метрів подолала третьою (53,14 с).

Відзначимо, що ще одна перемога на рахунку Марини Бех-Романчук. У секторі для стрибків у довжину у найкращій зі спроб вона показала 6,60 метрів, а Анна Плотіцина стала другою з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,04 с).