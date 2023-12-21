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Стрельба в пражской школе: в полиции заявили о ликвидации стрелка

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 15:14  •  6234 просмотра

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Стрелок в пражской школе был обезврежен чешской полицией; есть жертвы и десятки раненых. Район эвакуируют, а жителей призывают держаться подальше.

В Праге ликвидировали нападавшего, который устроил стрельбу в школе, передает УНН со ссылкой на чешскую полицию.

"Стрелок ликвидирован! Сейчас все здание эвакуируют, на месте есть несколько погибших и десятки раненых", - говорится в сообщении чешской полиции в Х.

Ранее

Стрельба произошла в школе в центре Праги.

"По предварительной информации можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие", - сообщила чешская полиция в Х.

Правоохранители также призвали граждан не находиться в непосредственной близости места событий и не выходить из дома. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Стрілянина у празькій школі: у поліції заявили про ліквідацію стрілка
Shooting in a Prague school: police say the shooter has been eliminated
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Стрельба в пражской школе: в полиции заявили о ликвидации стрелка

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