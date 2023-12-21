Стрельба в пражской школе: в полиции заявили о ликвидации стрелка
Киев • УНН
Стрелок в пражской школе был обезврежен чешской полицией; есть жертвы и десятки раненых. Район эвакуируют, а жителей призывают держаться подальше.
В Праге ликвидировали нападавшего, который устроил стрельбу в школе, передает УНН со ссылкой на чешскую полицию.
"Стрелок ликвидирован! Сейчас все здание эвакуируют, на месте есть несколько погибших и десятки раненых", - говорится в сообщении чешской полиции в Х.
Ранее
Стрельба произошла в школе в центре Праги.
"По предварительной информации можем подтвердить, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие", - сообщила чешская полиция в Х.
Правоохранители также призвали граждан не находиться в непосредственной близости места событий и не выходить из дома.
Стрельба в пражской школе: в полиции заявили о ликвидации стрелка
Стрелок в пражской школе был обезврежен чешской полицией; есть жертвы и десятки раненых. Район эвакуируют, а жителей призывают держаться подальше.
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