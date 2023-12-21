Стрельба в Праге: погибли 11 человек, еще более двух десятков раненых

В результате стрельбы в центре Праги погибли уже по меньшей мере 11 человек. Включая нападающего. Об этом со ссылкой на Медицинскую службу спасения Праги, передает УНН.

Детали

11 погибших, включая нападавшего, 9 тяжело раненых, 5-6 средней степени тяжести, до 10 легко раненых. Цифры еще могут измениться. - резюмировали чешские медики.

Дополнение

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что пока в МИД не поступала информация об украинцах, которые могли бы пострадать во время стрельбы в Праге.

Напомним,

Полиция Чехии сегодня сообщила, что стрельба произошла в центре Праги. По предварительной информации на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Впоследствии злоумышленник был обезврежен правоохранителями.