Стрельба в Праге: погибли 11 человек, еще более двух десятков раненых
Киев • УНН
По меньшей мере 11 человек погибли, включая стрелка, еще больше ранены в результате стрельбы в центре Праги. Информации о жертвах среди украинцев пока нет.
В результате стрельбы в центре Праги погибли уже по меньшей мере 11 человек. Включая нападающего. Об этом со ссылкой на Медицинскую службу спасения Праги, передает УНН.
Детали
11 погибших, включая нападавшего, 9 тяжело раненых, 5-6 средней степени тяжести, до 10 легко раненых. Цифры еще могут измениться.
Дополнение
Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что пока в МИД не поступала информация об украинцах, которые могли бы пострадать во время стрельбы в Праге.
Напомним,
Полиция Чехии сегодня сообщила, что стрельба произошла в центре Праги. По предварительной информации на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.
Впоследствии злоумышленник был обезврежен правоохранителями.
Стрельба в Праге: погибли 11 человек, еще более двух десятков раненых
По меньшей мере 11 человек погибли, включая стрелка, еще больше ранены в результате стрельбы в центре Праги. Информации о жертвах среди украинцев пока нет.
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