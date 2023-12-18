Страны ЕС утилизировали более 200 миллионов доз вакцин от Covid-19 на 4 миллиарда евро

Около 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, которые закупили страны Евросоюза в разгар пандемии в 2020 году, было уничтожено. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Издание проанализировало, что с момента одобрения первых вакцин против коронавируса в конце 2020 года страны ЕС получили 1,5 миллиарда доз, из которых по крайней мере 215 миллионов доз, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, позже были уничтожены. Ориентировочная стоимость уничтоженных вакцин составляет 4 млрд евро.

Расчеты базируются на цифрах из 19 европейских стран. К примеру, Германия предоставила изданию данные по утилизации вакцин в июне, где в то время на складах хранилось еще 120 миллионов вакцин. С тех пор производители также представили новые версии вакцин, которые адаптированы к последним вариантам коронавируса, что делает старые вакцины устаревшими, поэтому их, скорее всего, выбросят.

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Politico оценили стоимость вакцин на основе их общеизвестных цен. Для стран, которые сообщили только общее количество уничтоженных вакцин, без разбивки по типу вакцины, было использована средневзвешенная цена в 19,39 евро.

Многие вакцины, о которых идет речь, были приобретены на пике пандемии в 2021 году, когда ЕС, США и Великобритания пытались обеспечить ограниченное количество доз. Именно в то время ЕС заключил крупнейший контракт на закупку 1,1 миллиарда доз у Pfizer и BioNTech.

Напомним,

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