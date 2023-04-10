Страховая ARX имеет лучшую репутацию и лучший сервис – данные рейтингов

По итогам ежегодного FinAwards 2023 года страховая ARX получила награду в номинации "Лучший клиентский сервис".

Будучи частью международного холдинга Fairfax International, высокие стандарты обслуживания компания ставит во главу угла всей деятельности. Задолго до пандемии ARX начала развивать онлайн-сервисы, что позволило обслуживать клиентов во время войны бесперебойно. Компания одной из первых ввела электронный полис ОСАГО, телеурегулирование и смарт услуги в автостраховании (по принципу "оплачивай, как водишь").

Во время войны оперативно компанией было принято множество решений, в которых ARX сознательно отступала от условий договоров страхования, чтобы облегчить жизнь клиентам автострахования. К примеру, клиентам предложили отсрочки в оплате премии, увеличили до 3 месяцев сроки уведомления об убытках, урегулировали убытки без документов полиции, сняли ограничения на урегулирование убытков по европротоколом — то есть сделали многое, что вообще не предусмотрено договорами страхования. Также изменили условия договоров туристического страхования — теперь их можно покупать из-за границы, увеличен возраст застрахованных. Для многих украинцев туристический полис возможностью получить качественніе медицинские услуги за границей.

Клиенты могут общаться с компанией, как им удобно - по телефону, в мессенджерах и в приложении MyARX, где доступны все договоры клиентов, а также их родственников, застрахованных в компании.

Компания ARX не только непрерывно работала с первого дня войны, оставаясь на связи с клиентами, но постоянно помогает ВСУ и государству. За 2022 год ARX перечислила 32 млн грн в ВСУ, кроме того, компания передала многомиллионную помощь наиболее незащищенным слоям населения от акционера компании, канадского холдинга Fairfax International. Компания постоянно сотрудничает с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим". В государственный бюджет направлено более 368 млн. грн. налогов и сборов.

ARX всегда действует по принципу "PEOPLE FIRST." Компания поддерживала персонал с первого дня войны. Штат не сокращался, не изменялась система мотивации, напротив - сотруднкам была оказана финансовая поддержка, помогли с эвакуацией, релокацией, подготовкой к зимнему периоду, блекауту и т.д. ARX поддерживает всех работников и членов семьи, которые служат в рядах ВСУ и ТРО.

Репутация ARX была признана лучшим рейтингом "Репутационные АКТИВисты", победители были объявлены во время Международного форума PRNext, который состоялся 31 марта 2023 года.

ARX строит отношения с клиентами на честной и прозрачной основе. Национальный банк Украины, являющийся регулятором страхового рынка, официально признал ARX полностью прозрачной перед законом одной из первых на рынке.