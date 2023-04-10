Страхова ARX має найкращу репутацію та найкращий сервіс — дані рейтингів

За підсумками щорічного FinAwards 2023 страхова ARX отримала нагороду у номінації “Кращий клієнтський сервіс”.

Будучи частиною міжнародного холдингу Fairfax International, високі стандарти обслуговування компанія ставить в основу всієї діяльності. Ще задовго до пандемії ARX почала розвивати онлайн-сервіси, що дало змогу обслуговувати клієнтів під час війни безперебійно. Компанія однією з перших запровадила електронний поліс ОСЦПВ, телеурегулювання та смарт послуги в автострахуванні (за принципом “сплачуй, як водиш”).

Під час війни оперативно компанією було прийнято багато рішень, в яких ARX свідомо відступала від умов договорів страхування, щоб полегшити життя клієнтам автострахування. Наприклад, клієнтам запропонували відстрочки в оплаті премії, збільшили до 3 місяців терміни повідомлення про збитки, врегульовували збитки без документів поліції, зняли обмеження на врегулювання збитків за європротоколом — тобто, зробили багато такого, що взагалі не передбачено договорами страхування. Також змінили умови договорів туристичного страхування — тепер їх можна купувати з-за кордону, збільшено вік застрахованих. Для багатьох українців туристичний поліс став можливістю отримувати якісний медичний сервіс за кордоном.

Клієнти мають можливість спілкуватися з компанією, як їм зручно - за телефоном, у месенджерах та у застосунку MyARX, де доступні всі договори клієнтів, а також їхніх родичів, застрахованих у компанії.

Компанія ARX не тільки безперервно працювала з першого дня війни, залишаючись на зв’язку з клієнтами, але й постійно допомагає ЗСУ та державі. За 2022 рік ARX перерахувала 32 млн грн до ЗСУ, крім того, компанія передала багатомільйонну допомогу найбільш незахищеним верстам населення від акціонеру компанії, канадського холдингу Fairfax International.

Компанія постійно співпрацює з фондом компетентної допомоги армії “Повернись живим”. До державного бюджету направлено понад 368 млн грн податків та зборів.

ARX завжди діє за принципом “PEOPLE FIRST.” Компанія підтримувала персонал з першого дня війни. Штат не скорочувався, не змінювалася система мотивації, навпаки - працівникам було надано фінансову підтримку, допомогли з евакуацією, релокацією, підготовкою до зимового періоду, блекауту тощо. ARX підтримує всіх працівників, та членів сім'ї, які служать у лавах ЗСУ та ТРО.

Репутацію ARX було визнано найкращою рейтингом "Репутаційні АКТИВісти", переможців було оголошено під час Міжнародного форуму PRNext, який відбувся 31 березня 2023 року.

ARX будує відношення з клієнтами на чесній та прозорій основі. Національний банк України, який є регулятором страхового ринку, офіційно визнав ARX повністю прозорою перед законом однією з перших на ринку.