Столб пепла достиг почти 7 км: в Мексике проснулся опасный вулкан Попокатепетль

Детали

Согласно ежедневному мониторингу Национального центра по предотвращению стихийных бедствий, вулкан Попокатепетль произвел 167 выбросов за последние 24 часа.

Консультативный центр VAAC отметил, что дым поднялся на 6700 метров. Местных жителей призывают не приближаться к вулкану, особенно к кратеру, из-за опасности падения горячих обломков.

Справка

Вулкан Попокатепетль, расположенный к юго-востоку от Мехико, является вторым по высоте пиком в Мексике и считается одним из потенциально самых опасных вулканов в мире, учитывая его взрывоопасные извержения за последние 23 000 лет.