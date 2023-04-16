Стовп попелу сягнув майже 7 км: у Мексиці прокинувся небезпечний вулкан Попокатепетль
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів світу Попокатепетль, передає УНН.
Деталі
Згідно з щоденним моніторингом Національного центру із запобігання стихійним лихам, вулкан Попокатепетль зробив 167 викидів за останні 24 години.
Консультативний центр VAAC зазначив, що дим піднявся на 6700 метрів. Місцевих жителів закликають не наближатися до вулкана, особливо до кратера, через небезпеку падіння гарячих уламків.
Довідка
Вулкан Попокатепетль, розташований на південний схід від Мехіко, є другим за висотою піком у Мексиці і вважається одним із потенційно найнебезпечніших вулканів у світі, враховуючи його вибухонебезпечні виверження за останні 23 000 років.