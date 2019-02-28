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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 20886 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 43030 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120212 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122940 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124465 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122523 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141280 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145187 просмотра

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Столицу сковали вечерние пробки

Столицу сковали вечерние пробки

Киев  •  УНН

 • 9174 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. На дорогах Киева наблюдается максимальный уровень пробок, особенно движение затруднено в центральной части столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В частности, по данным сервиса, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, Льва Толстого, Бассейную, Богдана Хмельницкого, Саксаганского, Жилянскую, Короленковскую, Большую Житомирскую, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина.

Максимальный уровень пробок наблюдается также на бульваре Леси Украинки, улицы Ивана Федорова, Олеся Гончара, бульваре Дружбы народов, улице Кирилловской, Константиновской, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, Владимирском спуске.

Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской". Также на улице Соборной.

На левом берегу столицы высокий уровень пробок наблюдается на проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, улице Гната Хоткевича, Андрея Малышко, Раисы Окипной. Местами движение затруднено на бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина, улице Евгения Сверстюка, Анны Ахматовой, Ревуцкого, на Харьковском шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережных.

По ситуации на столичных мостах, то на Северном, мосту Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении левого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны, на Дарницком мосту можно проехать свободно.

Напомним, сегодня утром на дорогах Киева было заметное максимальное затруднение движения.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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