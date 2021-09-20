Столица снова опередила Киевскую область по количеству ДТП на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Киеве за минувшие выходные, 18-19 сентября, произошло 199 дорожно-транспортных происшествий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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“Патрульные Киева за выходные оформили 180 ДТП без травмированных и заявлено 19 ДТП с травмированными”, — сообщили в патрульной полиции.
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В Киевской области за минувшие выходные, 18-19 сентября, произошло 117 дорожно-транспортных происшествий, три человека погибли.
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июле в Украине произошло 102 977 ДТП, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 12 994 ДТП — с травмированными (-5,18%), в которых погибло 1575 человек (-11,1%) и 16 017 человек получили травмы (-6,2%).