Столиця знову випередила Київщину за кількістю ДТП на вихідних

Цитата

“Патрульні Києва за вихідні оформили 180 ДТП без травмованих і заявлено 19 ДТП з травмованими”, — повідомили в патрульній поліції.

Доповнення

У Київській області за минулі вихідні, 18-19 вересня, сталося 117 дорожньо-транспортних пригод, троє людей загинули.



Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП — з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).