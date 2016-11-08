Столичный суд рассматривает иски об отказе в назначении выборов в объединенных общинах 5 областей

В Окружной административный суд города Киева поступили иски от Помичнянского городского и Воютинского сельского советов к Центральной избирательной комиссии об отмене постановлений, где говорится об отсутствии правовых оснований для объявления первых выборов в данных территориальных общинах. Оспаривает не назначение выборов и представитель территориальной общины города Приморск Запорожской области.

Также на рассмотрении в Окружном административном суде города Киева уже находятся иски к ЦИК относительно не назначения выборов в Росошанской и Полянской объединенных территориальных общинах.

Напомним, 22 октября начался избирательный процесс в представительные органы новых объединенных территориальных общин. В пресс-службе сообщили, что в суд продолжают поступать исковые заявления, в которых истцы просят суд признать противоправными и отменить постановления Центральной избирательной комиссии об отсутствии правовых оснований для назначения первых выборов депутатов советов объединенных территориальных общин и соответствующих голов.

Как сообщал УНН, часть объединенных территориальных общин получили отказ в проведении местных выборов в декабре 2016 г. из-за противоречий в законодательстве - ЦИК отказывает в назначении выборов ОТО, образованным из общин, принадлежащих к различным административно-территориальным образованиям.

С такими проблемами столкнулись ОТО целого ряда областей, в частности Киевской, Львовской и Закарпатской.

Ситуацию разъяснил эксперт по местному самоуправлению Руслан Плющ.

"Новые объединены территориальные общины, которые создаются жителями населенных пунктов, входящих в состав различных районов, получают отказ от ЦИК о назначении местных выборов. Свои действия ЦИК, как правило, аргументирует тем, что сначала им надо изменить границы районов. Такой отказ противоречит действующему закону "О добровольном объединении территориальных общин" и разъяснению профильного комитета ВРУ (от 8 сентября 2016 г. - ред.)", - пояснил эксперт.