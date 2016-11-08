Столичний суд розглядає позови про відмову у призначенні виборів в об’єднаних громадах 5 областей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Окружному адміністративному суді міста Києва оскаржуються постанови Центральної виборчої комісії про відсутність підстав для призначення виборів в окремих об’єднаних територіальних громадах у Кіровоградській, Вінницькій, Львівській, Запорізьких та Закарпатських областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу суду.
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшли позови від Помічнянської міської та Воютинської сільської рад до Центральної виборчої комісії про скасування постанов, де йдеться про відсутність правових підстав для оголошення перших виборів у даних територіальних громадах. Оскаржує не призначення виборів і представник територіальної громади міста Приморськ Запорізької області.
Також на розгляді в Окружному адміністративному суді міста Києва вже знаходяться позови до ЦВК щодо не призначення виборів у Росошанській та Полянській об’єднаних територіальних громадах.
Нагадаємо, 22 жовтня розпочався виборчий процес до представницьких органів новоутворених об’єднаних територіальних громад. У прес-службі повідомили, що суду продовжують надходити позивні заяви, у яких позивачі просять суд визнати протиправними та скасувати постанови Центральної виборчої комісії про відсутність правових підстав для призначення перших виборів депутатів рад об’єднаних територіальних громад та відповідних голів.
Як повідомляв УНН, частина об’єднаних територіальних громад отримали відмову у проведенні місцевих виборів у грудні 2016 через суперечності у законодавстві — ЦВК відмовляє у призначенні виборів ОТГ які утворені з громад приналежних до різних адміністративно-територіальних утворень.
З таким проблемами зіштовхнулися ОТГ цілого ряду областей, зокрема Київської, Львівської та Закарпатської.
Ситуацію роз’яснив експерт з місцевого самоврядування Руслан Плющ.
“Новоутворені об’єднані територіальні громади, які створюються мешканцями населених пунктів, що входять до складу різних районів, отримують відмову від ЦВК щодо призначення місцевих виборів. Свої дії ЦВК, як правило, аргументує тим, що спочатку їм треба змінити межі районів. Така відмова суперечить чинному закону про „Про добровільне об’єднання територіальних громад“ та роз’ясненню профільного комітету ВРУ (від 8 вересня 2016, — ред.)”, - пояснив експерт.