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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33849 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100345 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151928 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114683 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115455 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111906 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103860 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Столичные ЖЭКи разработают планы повышения качества услуг

Столичные ЖЭКи разработают планы повышения качества услуг

Киев  •  УНН

 • 12480 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Повышение качества услуг ЖЭКов будет происходить только при условии комплексного развития жилищно-коммунальной сферы и установление четких стандартов работы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Повышение качества услуг ЖЭКов будет происходить только при условии комплексного развития жилищно-коммунальной сферы и установление четких стандартов работы. Каждое предприятие должно разработать план мероприятий, направленных на повышение уровня сервиса", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что более 70% звонков на номер городского контакт-центра 1551 касаются именно качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

"В среднем в течение месяца на 1551 поступает 300-400 обращений киевлян, которые недовольны работой и уровнем обслуживания ЖЭКов. И мы понимаем, что есть ряд причин такого положения вещей. За последние два года мы провели оптимизацию отрасли: убрали неэффективен персонал и расходы, которые не относились непосредственно к предоставлению услуг людям. Но мы должны признать, что только административным путем мы не достигнем качественного сервисного развития управляющих компаний", - сказал заместитель главы КГГА.

По словам Петра Пантелеева, в каждом районе необходимо разработать планы комплексного развития управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд.

"Обращаясь в ЖЭК, жители должны получать не отписки об отсутствии финансирования, а видеть реальную работу в своем доме или дворе. Эти планы должны ориентироваться на снижение неэффективных затрат, касаться технической оснащенности ЖЭКов, условий труда рабочих, которые должны иметь добротный инвентарь и униформу. Индикатором успешности этих предприятий станет лояльность киевлян и количество обращений в 1551 и другие горячие линии", - подчеркнул представитель КГГА.

Как сообщал УНН 3 апреля, от тепла уже отключили более 97% жилых домов в Киеве.

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