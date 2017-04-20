Столичные ЖЭКи разработают планы повышения качества услуг

"Повышение качества услуг ЖЭКов будет происходить только при условии комплексного развития жилищно-коммунальной сферы и установление четких стандартов работы. Каждое предприятие должно разработать план мероприятий, направленных на повышение уровня сервиса", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что более 70% звонков на номер городского контакт-центра 1551 касаются именно качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

"В среднем в течение месяца на 1551 поступает 300-400 обращений киевлян, которые недовольны работой и уровнем обслуживания ЖЭКов. И мы понимаем, что есть ряд причин такого положения вещей. За последние два года мы провели оптимизацию отрасли: убрали неэффективен персонал и расходы, которые не относились непосредственно к предоставлению услуг людям. Но мы должны признать, что только административным путем мы не достигнем качественного сервисного развития управляющих компаний", - сказал заместитель главы КГГА.

По словам Петра Пантелеева, в каждом районе необходимо разработать планы комплексного развития управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд.

"Обращаясь в ЖЭК, жители должны получать не отписки об отсутствии финансирования, а видеть реальную работу в своем доме или дворе. Эти планы должны ориентироваться на снижение неэффективных затрат, касаться технической оснащенности ЖЭКов, условий труда рабочих, которые должны иметь добротный инвентарь и униформу. Индикатором успешности этих предприятий станет лояльность киевлян и количество обращений в 1551 и другие горячие линии", - подчеркнул представитель КГГА.

Как сообщал УНН 3 апреля, от тепла уже отключили более 97% жилых домов в Киеве.