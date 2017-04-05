Столичные правоохранители разыскали банкиров, присвоили 50 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73382 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110156 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168243 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123590 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121029 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114830 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105825 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичные правоохранители разыскали банкиров, присвоили 50 млн грн

Столичные правоохранители разыскали банкиров, присвоили 50 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13820 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Столичные правоохранители разыскали банковских работников, которые скрывались от следствия за присвоение 50 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители Киева установили причастность к завладению средствами клиентов ПАО "КБ" Хрещатик "шестнадцати должностных лиц, из которых четверо фигурантов пытались уйти от ответственности.

Несколько лет следователи проводили досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Сейчас по согласованию с прокуратурой города Киева шестнадцати должностным лицам сообщено о подозрении в совершении 172 эпизодов противоправной деятельности, которая длилась более трех лет.

Действуя в составе организованной группы, злоумышленники завладели денежными средствами клиентов банка на общую сумму более 50 млн гривен. Следствие установило десятки схем незаконных присвоений, среди которых - использование клиентских депозитов для собственных нужд.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве закончено, обвинительный акт направлен в суд. По четырем задержанных, то сейчас им сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, СБУ раскрыла хищение почти 30 млн грн в аэропорту "Борисполь".

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