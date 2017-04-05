Столичные правоохранители разыскали банкиров, присвоили 50 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Столичные правоохранители разыскали банковских работников, которые скрывались от следствия за присвоение 50 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Правоохранители Киева установили причастность к завладению средствами клиентов ПАО "КБ" Хрещатик "шестнадцати должностных лиц, из которых четверо фигурантов пытались уйти от ответственности.
Несколько лет следователи проводили досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Сейчас по согласованию с прокуратурой города Киева шестнадцати должностным лицам сообщено о подозрении в совершении 172 эпизодов противоправной деятельности, которая длилась более трех лет.
Действуя в составе организованной группы, злоумышленники завладели денежными средствами клиентов банка на общую сумму более 50 млн гривен. Следствие установило десятки схем незаконных присвоений, среди которых - использование клиентских депозитов для собственных нужд.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве закончено, обвинительный акт направлен в суд. По четырем задержанных, то сейчас им сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, СБУ раскрыла хищение почти 30 млн грн в аэропорту "Борисполь".