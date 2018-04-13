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Столичная власть сделала заявление по стрельбе из гранатомета на Печерске

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Городская власть обратилась к правоохранителям с просьбой в максимально короткие сроки расследовать чрезвычайное происшествие, когда ночью в центре города стреляли из ручного противотанкового гранатомета в здание ЧАО "ХК "Киевгорстрой", и привлечь злоумышленников к ответственности. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу администрации.

"Я лично общался с руководителем столичного управления национальной полиции. Возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Неподалеку от места преступления установлены камеры видеонаблюдения в рамках городской программы "Безопасная столица". Надеюсь, что записи с них помогут в расследовании этого чрезвычайного происшествия", - отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что безопасность горожан - одна из ключевых задач, над которым работает городская власть совместно с полицией.

Напомним, происшествие случилось около 2:00 на улице Суворова, пострадавших нет. Полиция квалифицировала происшествие как хулиганство. Сейчас открыто уголовное производство по соответствующей статье.

Как сообщал УНН, Холдинговая компания "Киевгорстрой" обнародовала официальную позицию относительно ночного инцидента у здания центрального отдела продаж компании. В "Киевгорстрое" считают ночной обстрел проявлением нечестной конкурентной борьбы.

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