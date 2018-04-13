Столична влада зробила заяву щодо стрілянини з гранатомета на Печерську
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міська влада звернулася до правоохоронців із проханням у максимально короткі терміни розслідувати надзвичайну подію, коли вночі в центрі міста стріляли з ручного протитанкового гранатомета в будівлю ПрАТ "ХК "Київміськбуд", та притягнути зловмисників до відповідальності. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу адміністрації.
"Я особисто спілкувався з керівником столичного управління національної поліції. Порушено кримінальну справу та ведеться розслідування. Неподалік місця злочину встановлено камери відеоспостереження в рамках міської програми "Безпечна столиця". Сподіваюся, що записи з них допоможуть у розслідуванні цієї надзвичайної події", - зазначив Микола Поворозник.
Він наголосив, що безпека містян – одне з ключових завдань, над яким працює міська влада спільно з поліцією.
Нагадаємо, подія сталася близько 2:00 на вулиці Суворова, постраждалих немає. Поліція кваліфікувала надзвичайну подію як хуліганство. Наразі відкрито кримінальне провадження за відповідною статтею.
Як повідомляв УНН, Холдингова компанія "Київміськбуд" оприлюднила офіційну позицію щодо нічного інциденту поблизу будівлі центрального відділу продажів компанії. У "Київміськбуді" вважають нічний обстріл проявом нечесної конкурентної боротьби.