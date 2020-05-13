Степанов: надбавки врачам в полном объеме выплатили по меньшей мере 18 областей

"Понятно, что это функции, не присущие Минздраву, но в связи с большим уважением к нашим медикам, мы начали контролировать уже до каждого врача и медработника, которому должны выплачивать заработную плату", - сказал Степанов.

По его словам, правительство выполнило все свои обязательства еще в середине апреля - были перечислены в полном объеме субвенции.

"На сегодняшний день по последним данным, которые нам предоставили области, мы имеем, что у подавляющего большинства, а именно в 18 областях по их данным, заработная плата с 300% надбавки выплачена в полном объеме. Еще в 6 продолжается анализ в разрезе больниц, и я жду сегодня до конца дня за подписью глав ОГА в разрезе каждого учреждения. Это то, что касается за март зарплаты", - заявил министр.

Напомним, в Одесской области уволили заместителя главы ОГА за невыплату надбавок медикам.