Степанов: надбавки лікарям у повному обсязі виплатили щонайменше 18 областей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У переважній більшості областей виплатили надбавки у 300% заробітної плати лікарям у березні. Про це на засіданні уряду України заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Зрозуміло, що це функції, не притаманні МОЗ, але в зв’язку з великою повагою до наших медиків, ми почали контролювати вже до кожного лікаря і медпрацівника, якому повинні виплачувати заробітну плату", - сказав Степанов.
З його слів, уряд виконав всі свої зобов’язання ще в середині квітня – було перераховано в повному обсязі субвенція.
"На сьогоднішній день за останніми даними, які нам надали області, ми маємо, що в переважної більшості, а саме в 18 областях за їх даними, заробітна плата з 300% надбавки виплачена в повному обсязі. Ще в 6 триває аналіз в розрізі лікарень, і я чекаю сьогодні до кінця дня за підписом голів ОДА в розрізі кожного закладу. Це те що стосується за березень зарплати", - заявив міністр.
Нагадаємо, на Одещині звільнили заступника голови ОДА за невиплату надбавок медикам.