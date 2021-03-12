Степанов: "классную" медицину будем создавать с медиками
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Врачи играют ключевую роль в развитии новой качественной медицины. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
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"Я уверен, что все мы хотим иметь реально классную медицину. Поэтому здесь речь не идет о реформировании, мы просто должны создавать новое. А это невозможно без мнения медицинских работников. Поэтому мне важно услышать, что еще нужно изменить, чтобы мы вышли на новый качественный уровень медицинской помощи", - сказал Степанов во время встречи с персоналом КНП "Новояворовская районная больница им. Ю.Липы" во Львовской области.
Детали
Новояворовск районная больница с июня прошлого года оказывает помощь больным COVID-19. В рамках программы "Большое строительство" здесь реконструировали приемное отделение, закупили современное оборудование - рентген-аппарат и аппарат УЗИ. Сегодня в заведении есть 325 коек.
Степанов говорит, что работа в направлении обновления материальной базы медицинских учреждений и социального обеспечения врачей продолжается.
"Нет ни одного аргумента, который бы заставил меня прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 000 гривен, среднего медицинского персонала - 17 000 гривен, младшего - 12 000 гривен. Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно скорее", - заверил министр.
Дополнительно
Сегодня, 12 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов находится с рабочей поездкой во Львовской области. Он посещает медицинские учреждения, привлеченные к оказанию экстренной медицинской помощи, а также принимает участие в конференции по вопросам трансплантологии, организованной КНП "Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львова".