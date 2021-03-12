Степанов: “класну” медицину будемо створювати з медиками

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“Я впевнений, що всі ми хочемо мати реально класну медицину. Тому тут не йдеться про реформування, ми просто маємо створювати нове. А це неможливо без думки медичних працівників. Тому мені важливо почути, що ще потрібно змінити, аби ми вийшли на новий якісний рівень медичної допомоги”, — сказав Степанов під час зустрічі з персоналом КНП “Новояворівська районна лікарня ім. Ю.Липи”, що на Львівщині.

Деталі

Новояворівська райлікарня з червня минулого року надає допомогу хворим на COVID-19. У межах програми “Велике будівництво” тут реконструювали приймальне відділення, закупили сучасне обладнання — рентген-апарат та апарат УЗД. Сьогодні в закладі є 325 ліжок.

Степанов каже, що робота в напряму оновлення матеріальної бази медичних закладів та соціального забезпечення лікарів триває.

“Немає жодного аргументу, який би змусив мене припинити боротися за підвищення заробітної плати для медиків. Я відстоюю позицію, що мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тисячі гривень, середнього медичного персоналу — 17 тисяч гривень, молодшого — 12 тисяч гривень. МОЗ розробив відповідний законопроект, і ми будемо робити все, аби його ухвалили якомога швидше”, — запевнив міністр.

Додатково

Сьогодні, 12 березня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов перебуває з робочою поїздкою на Львівщині. Він відвідує медичні установи, що залучені до надання екстреної медичної допомоги, а також бере участь у конференції з питань трансплантології, організованій КНП “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова”.