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6 марта, 19:19 • 124229 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134594 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124447 просмотра

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Стефанчук: в Конституции будет закреплена потеря мандата за прогулы или "кнопкодавство"

Стефанчук: в Конституции будет закреплена потеря мандата за прогулы или "кнопкодавство"

Киев  •  УНН

 • 15810 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Уже в начале работы Верховной Рады 9-го созыва Президент планирует внести на рассмотрение народных депутатов изменения в Конституцию Украины, которыми будут закреплены основаниями потери депутатского мандата прогулы и неперсональное голосование. Об этом во время брифинга в ВР сказал представитель партии "Слуга народа", представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

"В первый день работы Верховной Рады Украины от Президента Украины будут направлены изменения в Конституцию Украины, которые будут переданы в Конституционный суд Украины, которые будут касаться одного, что кнопкодавство, неперсональное голосование, а также депутатские прогулы без уважительных причин одной трети пленарных заседаний - будут внесены в Конституцию Украины как безусловное основание потери депутатского мандата. Таким образом, мы обеспечим юридическую сторону", - сказал Стефанчук.

В то же время он подчеркнул, что должно быть техническое обеспечение персонального голосования, а этого нельзя сделать на основании той системы, которая сейчас установлена в ВР, и действует на программном обеспечении 2002 года.

Напомним, Стефанчук заявил, что первая сессия ВР может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на систему голосования.

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