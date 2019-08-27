Стефанчук: у Конституції буде закріплена втрата мандату через прогули чи "кнопкодавство"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Уже на початку роботи Верховної Ради 9-го скликання Президент планує внести на розгляд народних депутатів зміни до Конституції України, якими буде закріплено підставами втрати депутатського мандату прогули та неперсональне голосування. Про це під час брифінгу у ВР сказав представник партії "Слуга народу", представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.
"У перший день роботи Верховної Ради України від Президента України буде направлено зміни до Конституції Україні, які будуть передані до Конституційного суду України, які будуть стосуватися одного, що кнопкодавство, неперсональне голосування, а також депутатські прогули без поважних причин однієї третини пленарних засідань - будуть внесені до Конституції України як безумовна підстава втрати депутатського мандату. Таким чином, ми забезпечимо юридичну сторону", - сказав Стефанчук.
Водночас він наголосив, що має бути технічне забезпечення персонального голосування, а цього не можна зробити на підставі тієї системи, яка наразі встановлена у ВР, та діє на програмному забезпеченні 2002 року.
Нагадаємо, Стефанчук заявив, що перша сесія ВР може бути заблокована через відсутність гарантії на систему голосування.