Стефанчук: перша сесія ВР може бути заблокована через відсутність гарантії на систему голосування

"Термін гарантії збіг 2008 року. На скільки я знаю, з 2008 року всі голосування, які відбувалися, не можуть бути технічно підтверджені, а технічне підтвердження – це юридична підстава, це доказ у будь-якому провадженні. Тобто не можна підтвердити… і це велика проблема не тільки для нинішнього парламенту. Але ми також повинні розуміти, що будь-яке технічне впровадження повинно пройти технічне завдання, формулювання ескізу, розробку, формулювання створення та формулювання перевірки… Єдине, чого ми хочемо, – аби перша сесія не була заблокована через те, що ми будемо голосувати на несертифікованому обладнанні без юридичних підстав. Це два побоювання, про які ми говорили", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, за зимові канікули Верховна Рада зможе перейти на нову систему голосування "Рада-4".