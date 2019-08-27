Стефанчук: перша сесія ВР може бути заблокована через відсутність гарантії на систему голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Термін гарантії системи голосування "Рада-3", яка має так звану сенсорну кнопку, збіг 2008 року. З того часу жодне голосування ВР не може бути технічно підтверджене, і це може стосуватися і голосування у парламенті 9 скликання. Про це під час брифінгу у ВР сказав представник партії "Слуга народу", представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.
"Термін гарантії збіг 2008 року. На скільки я знаю, з 2008 року всі голосування, які відбувалися, не можуть бути технічно підтверджені, а технічне підтвердження – це юридична підстава, це доказ у будь-якому провадженні. Тобто не можна підтвердити… і це велика проблема не тільки для нинішнього парламенту. Але ми також повинні розуміти, що будь-яке технічне впровадження повинно пройти технічне завдання, формулювання ескізу, розробку, формулювання створення та формулювання перевірки… Єдине, чого ми хочемо, – аби перша сесія не була заблокована через те, що ми будемо голосувати на несертифікованому обладнанні без юридичних підстав. Це два побоювання, про які ми говорили", - сказав Стефанчук.
Нагадаємо, за зимові канікули Верховна Рада зможе перейти на нову систему голосування "Рада-4".