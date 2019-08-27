Стефанчук: первая сессия ВР может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на систему голосования

"Срок гарантии истек 2008 года. На сколько я знаю, с 2008 года все голосования, которые происходили, не могут быть технически подтверждены, а техническое подтверждение - это юридическое основание, это доказательство в любом производстве. То есть нельзя подтвердить... и это большая проблема не только для нынешнего парламента. Но мы также должны понимать, что любое техническое внедрение должно пройти техническое задание, формулировку эскиза, разработку, формулировку создания и формулировку проверки... Единственное, чего мы хотим, – чтобы первая сессия не была заблокирована из-за то, что будем голосовать на несертифицированном оборудовании без юридических оснований. Это два опасения, о которых мы говорили", - сказал Стефанчук.

Напомним, за зимние каникулы Верховная Рада сможет перейти на новую систему голосования "Рада-4".