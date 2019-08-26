Рада зможе перейти на нову систему голосування на зимових канікулах — Стефанчук
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За зимові канікули Верховна Рада зможе перейти на нову систему голосування "Рада-4". Про це повідомив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук перед засіданням підготовчої депутатської групи, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми уже ставимо питання про запропонування "Рада — 4", бо "Рада-3" сенсорна кнопка, то це реакція на тепло, а коли ми говоримо про "Раду-4", ми повинні говорити як раз про реакцію на відбиток пальця", - сказав Стефанчук.
За його словами, така система голосування буде вводиться з технічної точки зору.
"Ми уже зараз ведемо переговори з Інститутом прикладної математики (Інститут прикладної математики і механіки НАН України - ред.), який відповідає за усі ці речі, і з юридичними (службами - ред.), які повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість голосувати народним депутатам з використанням (цієї системи – ред.). Я думаю, що десь упродовж пів року… Це не від нас залежить, це питання технічне, тому що його треба розробити, сертифікувати, його треба впровадити, його треба завести до Верховної Ради. Дуже сподіваюся і наперед не говорю, але думаю, що за зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування", - сказав Стефанчук.
Нагадаємо, раніше у партії "Слуга народу" розповіли, як будуть боротися з "кнопкодавством".