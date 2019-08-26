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Рада сможет перейти на новую систему голосования на зимних каникулах — Стефанчук

Рада сможет перейти на новую систему голосования на зимних каникулах — Стефанчук

Киев  •  УНН

 • 17264 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. За зимние каникулы Верховная Рада сможет перейти на новую систему голосования "Рада-4". Об этом сообщил представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук перед заседанием подготовительной депутатской группы, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы уже ставим вопрос о предлагаемых" Совет - 4 ", потому что" Рада-3 "сенсорная кнопка, то это реакция на тепло, а когда мы говорим о" Раду-4 ", мы должны говорить как раз о реакции на отпечаток пальца ", - сказал Стефанчук.

По его словам, такая система голосования будет вводится с технической точки зрения.

"Мы уже сейчас ведем переговоры с Институтом прикладной математики (Институт прикладной математики и механики НАН Украины - ред.), который отвечает за все эти вещи, и с юридическими (службами - ред.), которые должны подготовить изменения в регламент, которые позволят голосовать народным депутатам с использованием (этой системы - ред.). Я думаю, что где-то в течение полугода... это не от нас зависит, это вопрос технический, потому что его надо разработать, сертифицировать, его нужно внедрить, его надо завести в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что за зимние каникулы мы сможем перейти на абсолютно новую систему функционирования", - сказал Стефанчук.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" рассказали, как будут бороться с "кнопкодавством".

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