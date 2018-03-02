Стартовал конкурс на должности в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С сегодняшнего дня начался конкурс на занятие должностей в Государственном бюро расследований, который продлится до 2 апреля, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.
"Со 2 марта по 2 апреля продлится прием документов на конкурс на занятие вакантных должностей директоров территориальных органов, руководителей подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований, работников подразделения внутреннего контроля Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, в общем Конкурсная комиссия, которая выбирала директора ГБР и его первого заместителя и заместителя, объявила конкурс на 27 должностей. Квалификационные требования и критерии профессиональной пригодности для занятия должностей утвержденных приказом Государственного бюро расследования от 26.02.2018 № 19.
Документы необходимо направлять только по почте в адрес Секретариата Кабинета Министров Украины (01008, г. Киев, ул. Грушевского, 12/2).
Напомним, Государственное бюро расследований объявило о проведении конкурса по формированию Совета общественного контроля.