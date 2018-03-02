Стартував конкурс на посади до ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Відсьогодні розпочався конкурс на зайняття посад до Державного бюро розслідувань, який триватиме до 2 квітня, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КМУ.
“З 2 березня по 2 квітня триватиме прийом документів на конкурс на зайняття вакантних посад директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, загалом Конкурсна комісія, яка обирала директора ДБР та його першого заступника і заступника, оголосила конкурс на 27 посад. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад затверджені наказом Державного бюро розслідуваннь від 26.02.2018 № 19.
Документи необхідно надсилати лише поштою на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2).
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило про проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю.