Стартував конкурс на посади до ДБР

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Відсьогодні розпочався конкурс на зайняття посад до Державного бюро розслідувань, який триватиме до 2 квітня, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби КМУ.

“З 2 березня по 2 квітня триватиме прийом документів на конкурс на зайняття вакантних посад директорів територіальних органів, керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань, працівників підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-служби, загалом Конкурсна комісія, яка обирала директора ДБР та його першого заступника і заступника, оголосила конкурс на 27 посад. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад затверджені наказом Державного бюро розслідуваннь від 26.02.2018 № 19.

Документи необхідно надсилати лише поштою на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило про проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю.

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