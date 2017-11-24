Станцию ​​метро "Сырец" закрыли из-за сообщения о минировании

"В этот момент станция "Сырец" закрыта на вход и выход для пассажиров, и проводится проверка", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, анонимный звонок о минировании поступил на "102".

Как сообщал УНН, ранее в полиции Киева сообщили, что из-за информации о заминировании подземки проводят осмотр всех станций столичного метро и прилегающей к ним территории.