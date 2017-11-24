Станцию метро "Сырец" закрыли из-за сообщения о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Станцию киевского метрополитена "Сырец" закрыли из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон.
"В этот момент станция "Сырец" закрыта на вход и выход для пассажиров, и проводится проверка", - отметила пресс-секретарь.
По ее словам, анонимный звонок о минировании поступил на "102".
Как сообщал УНН, ранее в полиции Киева сообщили, что из-за информации о заминировании подземки проводят осмотр всех станций столичного метро и прилегающей к ним территории.