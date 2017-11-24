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Станцію метро "Сирець" закрили через повідомлення про мінування

Станцію метро "Сирець" закрили через повідомлення про мінування

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станцію київського метрополітену "Сирець" закрили через анонімне повідомлення про мінування. Про це УНН повідомила речниця київського метрополітену Наталка Макогон.

“У цей момент станція „Сирець“ закрита на вхід і вихід для пасажирів, і проводиться перевірка”, — зазначила речниця.

За її словами, анонімний дзвінок про мінування надійшов на “102”.

Як повідомляв УНН, раніше у поліції Києва повідомили, що через інформацію про замінування підземки проводять огляд всіх станцій столичного метро та прилеглої до них території.

Українські Національні Новини

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