Станцію метро "Сирець" закрили через повідомлення про мінування

“У цей момент станція „Сирець“ закрита на вхід і вихід для пасажирів, і проводиться перевірка”, — зазначила речниця.

За її словами, анонімний дзвінок про мінування надійшов на “102”.

Як повідомляв УНН, раніше у поліції Києва повідомили, що через інформацію про замінування підземки проводять огляд всіх станцій столичного метро та прилеглої до них території.