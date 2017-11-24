Станцію метро "Сирець" закрили через повідомлення про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Станцію київського метрополітену "Сирець" закрили через анонімне повідомлення про мінування. Про це УНН повідомила речниця київського метрополітену Наталка Макогон.
“У цей момент станція „Сирець“ закрита на вхід і вихід для пасажирів, і проводиться перевірка”, — зазначила речниця.
За її словами, анонімний дзвінок про мінування надійшов на “102”.
Як повідомляв УНН, раніше у поліції Києва повідомили, що через інформацію про замінування підземки проводять огляд всіх станцій столичного метро та прилеглої до них території.