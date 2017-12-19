Стало известно, какие подарки освобождаются от налогообложения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украинцы не должны платить подоходный налог с подарков, стоимость которых не превышает 800 грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДФС.
“Налогом на доходы физических лиц не облагается стоимость подарков в пределах 50% минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года. В 2017 году такая сумма составляет 800 гривен в месяц”, — сказано в сообщении.
В частности, если в этом году стоимость подарка, который предоставляется работодателем работнику, не превышает 800 грн, то его стоимость не является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Если же подарок стоит более 800 грн, то сумма такого превышения облагается налогом по ставке 18%, как дополнительное благо с учетом коэффициента, предусмотренного п. 164.5 Налогового кодекса. Кроме того, сумма превышения как дополнительное благо, облагается военным сбором по ставке 1,5%.
Уточняется, что указанная норма применяется только в случае предоставления подарков в натуральной форме.
Напомним, ужгородские кондитеры и мастера по изготовлению домашних сладостей предложили альтернативные подарки к рождественско-новогодних праздников — своеобразные “сладкие конструкторы” вместо традиционных сувениров.