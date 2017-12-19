Стало відомо, які подарунки звільняються від оподаткування

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українці не повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб з подарунків, вартість яких не перевищує 800 грн, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

“Податком на доходи фізичних осіб не оподатковується вартість подарунків у межах 50% мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року. У 2017 році така сума, становить 800 гривень на місяць”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, якщо цього року вартість подарунка, який надається роботодавцем працівнику, не перевищує 800 грн, то його вартість не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Якщо ж подарунок коштує понад 800 грн, то сума такого перевищення оподатковується за ставкою 18%, як додаткове благо з урахуванням коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 Податкового кодексу. Крім того, сума перевищення, як додаткове благо, оподатковується військовим збором за ставкою 1,5%.

Уточнюється, що зазначена норма застосовується тільки у разі надання подарунків у натуральній формі.

Нагадаємо, ужгородські кондитери та майстри з виготовлення домашніх солодощів запропонували альтернативні подарунки  до різдвяно-новорічних свят — своєрідні “солодкі конструктори” замість традиційних сувенірів.

 

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