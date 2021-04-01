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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42774 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Стало известно, сколько миллионов заработал Жмак в убыточной "Укрзализныце" перед увольнением

Стало известно, сколько миллионов заработал Жмак в убыточной "Укрзализныце" перед увольнением

Киев  •  УНН

 • 20916 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Уволенный 15 марта председатель правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимир Жмак задекларировал почти 2,2 млн грн заработной платы, сообщает УНН со ссылкой на Реестр НАПК.

Кроме зарплаты Жмак получил в прошлом году от УЗ "дополнительное благо" в размере 432,3 тыс. грн.

Всего за четыре месяца работы в должности председателя правления "УЗ" Жмак получил более 2,6 млн грн дохода.

Отдельно Жмак получил 375,5 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

На банковских счетах Жмак держит почти 340 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Наличными Жмак и его жена держат 420 тыс. грн, 90 тыс. долл. и 42 тыс. евро.

Жмак также задекларировал пять квартир в Киеве и одну во Франции. Жмак и его семья владеют семью земельными участками, расположенными на территории Киевской области.

Дополнение

Жмак стал председателем правления АО "Укрзализныця" 26 августа 2020 года. Убытки "Укрзализныци" в прошлом году только на грузовых перевозках достигли 7,5 млрд грн, в том числе в результате решения директора по коммерческой работе Иракли Эзугбая. Последний был назначен лично Жмаком среди первых, оба при этом - бывшие подчиненные Михаила Саакашвили.

НАБУ сообщило, что начало проверку "тарифов Эзугбая".

Контекст

В январе этого года в Верховной Раде создана Временная следственная комиссия, которая также будет расследовать причины критического состояния "Укрзализныци" и возможное бездействие правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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