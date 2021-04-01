Стало відомо, скільки мільйонів заробив Жмак у збитковій "Укрзалізниці" перед звільненням
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Звільнений 15 березня голова правління “Укрзалізниці” (УЗ) Володимир Жмак задекларував майже 2,2 млн грн заробітної плати, повідомляє УНН з посиланням на Реєстр НАЗК.
Окрім зарплати Жмак отримав минулого року від УЗ “додаткове благо” у розмірі 432,3 тис. грн.
Загалом за чотири місяці роботи на посаді голови правління “УЗ” Жмак отримав понад 2,6 млн грн доходу.
Окремо Жмак отримав 375,5 тис. грн доходу від заняття підприємницькою діяльністю.
На банківських рахунках Жмак тримає майже 340 тис. дол. та 25 тис. євро. Готівкою Жмак та його дружина тримають 420 тис. грн, 90 тис. дол. та 42 тис. євро.
Жмак також задекларував п’ять квартир у Києві та одну у Франції. Жмак та його родина володіють сімома земельними ділянками, що розташовані на території Київської області.
Доповнення
Жмак став головою правління АТ "Укрзалізниця“26 серпня 2020 року. Збитки “Укрзалізниці” минулого року лише на вантажних перевезеннях сягнули 7,5 млрд грн, зокрема внаслідок рішення директора з комерційної роботи Іраклі Езугбая. Останній був призначений особисто Жмаком серед перших, обидва при цьому — колишні підлеглі Михаїла Саакашвілі.
НАБУ повідомило, що розпочало перевірку “тарифів Езугбая”.
Контекст
У січні цього року у Верховній Раді створено Тимчасову слідчу комісію, яка також буде розслідувати причини критичного стану “Укрзалізниці” і можливу бездіяльність правоохоронців.