Стало известно о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107289 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111321 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114022 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114889 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143450 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115350 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140219 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144976 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130365 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130386 просмотра

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Стало известно о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце

Стало известно о самочувствии Мика Джаггера после операции на сердце

Киев  •  УНН

 • 11191 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно восстанавливается после перенесенной операции по замене сердечного клапана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Hello!

"У него (Джаггера) действительно все хорошо. Я говорил с ним вчера, и он чувствует себя прекрасно", - сказал в интервью журналу гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд.

Вуд поделился, что после отмены гастролей из-за госпитализации Джаггера он вместе с женой Салли отправился в отпуск на Карибское море, к ним присоединился Кит Ричардс, который также взял с собой на отдых супругу Патти. "Мы отправили ему видео, где мы поем песни с пожеланиями о выздоровлении. Это развеселило его. Мы так рады, что у него все хорошо", - отметил музыкант.

Кроме того, Вуд написал несколько картин, которые посвящены рок-музыкантам. Некоторые из них он показал Джаггеру, который "выразил восхищение" талантом своего коллеги.

Напомним, The Rolling Stones в марте отложила концертный тур по городам США и Канады. Мик Джаггер принес извинения поклонникам группы, пообещав "как можно скорее вернуться на сцену".

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