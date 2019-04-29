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Стало відомо про самопочуття Міка Джагера після операції на серці

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Вокаліст британської рок-групи The Rolling Stones Мік Джагер успішно відновлюється після перенесеної операції із заміни серцевого клапана. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Hello!

"У нього (Джаггера) дійсно все добре. Я говорив з ним вчора, і він відчуває себе прекрасно", - сказав в інтерв'ю журналу гітарист The Rolling Stones Ронні Вуд.

Вуд поділився, що після скасування гастролей через госпіталізацію Джаггера він разом з дружиною Саллі відправився у відпустку на Карибське море, до них приєднався Кіт Річардс, який також взяв з собою на відпочинок дружину Патті. "Ми відправили йому відео, де ми співаємо пісні з побажаннями про одужання. Це розвеселило його. Ми такі раді, що у нього все добре", - зазначив музикант.

Крім того, Вуд написав кілька картин, які присвячені рок-музикантам. Деякі з них він показав Джагеру, який "висловив захоплення" талантом свого колеги.

Нагадаємо, The Rolling Stones в березні відклала концертний тур по містах США та Канади. Мік Джагер приніс вибачення шанувальникам групи, пообіцявши "якомога швидше повернутися на сцену".

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