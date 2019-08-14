Стало известно, на каком этапе строительство Подольского моста
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Строительство Подольского моста в Киеве уже профинансировали на 697,8 млн грн. Об этом в ответ на информационный запрос УНН рассказала Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.
"Сметная стоимость строительства составляет - 11 251, 186 млн грн (в ценах 2016 года), на 2019 год предусмотрено 830 млн грн. По состоянию на сегодня объект профинансирован на 697,8 млнгрн", - сообщила дирекция.
На мосту продолжается демонтаж шпренгелей (стержневых конструкций - ред.), сварки окон на арке, установка и сварка консольных плит. Ведутся работы по демонтажу, резке и вывозу временных опор, а также обзор и герметизация болтовых соединений.
Кроме того, на эстакаде на Рыбачьем полуострове ведутся работы по нанесению гидроизоляции и установлению гранитного борта. Также, продолжается строительство эстакады на Русановских садах от опоры №20 до опоры №26. Ведется бетонирование свай путепровода на участке от ул. Центральной Садовой к железной дороге, балки автопроезда укрупняются на стапелях.
"Что касается строительства заезда с улиц Набережно-Крещатицкая и Верхний Вал на Подольский мостовой переход, то выполнены строительные работы по установке ограждения строительной площадки. Продолжается установка опалубки и армирования ростверка на опоре 6, устройство тела опоры №0 и №1 и переустройство инженерных сетей (тепловые сети, водопровод, канализация, электрические и телекоммуникационные сети)", - отметила дирекция.
На эстакаде на Трухановом острове устраивают тротуар и устанавливают барьерное ограждение. Проводится монтаж барьерного ограждения эстакады в урочище Горбачиха.
Сейчас на строительстве задействованы 125 человек. Завершение работ запланировано на 2021 год.
Напомним, в 2019 году в бюджете Киева на строительство Подольского мостового перехода запланировано финансирование в сумме 630 тыс. грн.