Стало відомо, на якому етапі будівництво Подільського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Будівництво Подільського мосту у Києві вже профінансували на 697,8 млн грн. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН розповіла Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва.
"Кошторисна вартість будівництва складає - 11 251, 186 млн грн (у цінах 2016 року), на 2019 рік передбачено 830 млн грн. Станом на сьогодні об’єкт профінансовано на 697,8 млн. грн.", - повідомила дирекція.
На мосту триває демонтаж шпренгелів (стержневих конструкцій – ред.), зварювання вікон на арці, встановлення та зварювання консольних плит. Ведуться роботи по демонтажу, різанню та вивозу тимчасових опор, а також огляд і герметизація болтових з’єднань.
Окрім того, на естакаді на Рибальському півострові ведуться роботи по нанесенню гідроізоляції та встановленню гранітного борту. Також, триває спорудження естакади на Русанівських садах від опори №20 до опори №26. Ведеться бетонування паль шляхопроводу на ділянці від вул. Центральної Садової до залізниці, балки автопроїзду укрупнюються на стапелях.
"Щодо будівництва заїзду з вулиць Набережно-Хрещатицька та Верхній Вал на Подільський мостовий перехід, виконані будівельні роботи по встановленню огорожі будівельного майданчика. Триває встановлення опалубки та армування ростверку на опорі 6, влаштування тіла опори № 0 і №1 та перевлаштування інженерних мереж (теплові мережі, водопровід, каналізація, електричні та телекомунікаційні мережі)", - зазначила дирекція.
На естакаді на Трухановому півострові влаштовують тротуар та встановлюють бар’єрну огорожу. Проводиться монтаж бар’єрної огорожі естакади в урочищі Горбачиха.
Зараз на будівництві задіяні 125 осіб. Завершення робіт заплановане на 2021 рік.
Нагадаємо, у 2019 році в бюджеті Києва на будівництво Подільського мостового переходу заплановано фінансування в сумі 630 тис. грн.