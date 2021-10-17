Стало известно, когда из больницы могут выписать экс-президента США Билла Клинтона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Значительный прогресс наметился в состоянии здоровья бывшего президента США Билла Клинтона, госпитализированных ранее, он может быть выписан из больницы в воскресенье. Об этом сообщил в субботу представитель Клинтона Анхель Урень, передает УНН.
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“Президент Клинтон продолжает (демонстрировать) значительный прогресс за последние сутки. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine для лечения антибиотиками к ожидаемой выписки завтра”, — говорится в сообщении представителя экс-президента в Twitter от 16 октября.
Детали
По его словам, Клинтон “находится в хорошем настроении, проводит время с семьей, общается с друзьями и смотрит футбол”. “Он глубоко благодарен за отличную медицинскую помощь и благодарен тем, кто направил добрые пожелания в адрес него и его семьи. Он ждет с нетерпением (возможности) очень скоро вернуться домой”, — отмечается в сообщении.
Напомним
42-й президент США (1993-2001) Билл Клинтон был госпитализирован в штате Калифорния во вторник, однако информация об этом стала достоянием гласности только в четверг. Согласно данным телекомпании CNN, у бывшего руководителя администрации США возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была рано выявлено.