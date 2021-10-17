Стало відомо, коли з лікарні можуть виписати експрезидента США Білла Клінтона

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“Президент Клінтон продовжує (демонструвати) значний прогрес за останню добу. Він залишиться на ніч у медичному центрі UC Irvine для лікування антибіотиками до очікуваної виписки завтра”, — йдеться в повідомленні представника експрезидента в Twitter від 16 жовтня.

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За його словами, Клінтон “знаходиться в хорошому настрої, проводить час з сім’єю, спілкується з друзями і дивиться футбол”. “Він глибоко вдячний за відмінну медичну допомогу і вдячний тим, хто направив добрі побажання на адресу нього та його родини. Він чекає з нетерпінням (можливості) дуже скоро повернутися додому”, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо

42-й президент США (1993-2001) Білл Клінтон був госпіталізований в штаті Каліфорнія у вівторок, проте інформація про це стала надбанням гласності тільки в четвер. Згідно з даними телекомпанії CNN, у колишнього керівника адміністрації США виникла інфекція сечовивідних шляхів, яка потім потрапила в кровоносну систему, але була рано виявлена.