Стало известно, когда Украина продолжит денонсации соглашений с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", - сообщила собеседница.
По ее словам, продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы по РФ и СНГ вызвана несколькими объективными факторами, в частности, необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине.
"После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы по РФ и СНГ и прекращении действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжена", - отметила Зеленко.
Как сообщал УНН, накануне российские СМИ сообщили, что процесс денонсации соглашений с Россией поставлен Украиной на паузу.